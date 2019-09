UBI Banca, al via la nuova edizione dell’Executive MBA Ticinensis

UBI Banca

(Teleborsa) - Formare manager e dirigenti in grado di guidare le imprese in contesti in rapidissima evoluzione, fornendo loro strumenti e risorse utili per comprendere e anticipare i trend in corso: sono gli obiettivi della seconda edizione dell’, il Master in Business Administration di Fondazione Alma Mater Ticinensis e Università di Pavia, sostenuto da una serie di aziende fra cui in primis(main partner). I contenuti della nuova edizione sono stati presentati questa mattina nell’innovativo contesto dell’Accenture Customer Innovation Network di Milano.Fil rouge di questa edizione è il tema “Towards a New Humanity”, a rimarcare la centralità delle persone e della qualità della vita in un contesto “aumentato”, in cui la tecnologia offre moltissime nuove opportunità ma al contempo pone sfide di assoluto rilievo.Il prof., direttore del corso, a proposito della classe condivide: “Sapevamo di aver intercettato un importante gap formativo, ma non immaginavamo una risposta così ampia. Ciò ha portato ad una classe di grande qualità: così il confronto fra corsisti in aula è diventato un valore aggiunto ulteriore. Per la nuova edizione cerchiamo candidati altrettanto forti.”