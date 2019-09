Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

(Teleborsa) -chiamato a decidere se tagliare ulteriormente il costo del denaro come già fatto lo scorso luglio. Le contrattazioni risultano anche appesantite dallein questi giorni e che, oltre a portare in rialzo il prezzo del petrolio,Il listino USA, scambia così con un calo dello 0,26% sul, mentre rimane incolore lo, che continua la seduta a 2.996,61 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il(+0,05%), come l'S&P 100 (-0,1%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Nel listino, i settori(-0,49%),(-0,48%) e(-0,45%) sono tra i più venduti.Tra i(+1,13%),(+0,73%),(+0,64%) e(+0,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,77%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,55%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,23%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,22%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,73%),(+1,57%),(+1,24%) e(+1,20%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,12%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,94%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,59%.scende dell'1,39%.