Prevalgono le vendite a New York

(Teleborsa) -, che scambia con un calo dello 0,25% sul; si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 2.994,42 punti. Leggermente negativo il(-0,51%), come l'S&P 100 (-0,4%).: attendono di conoscere la decisione della Fed sui tassi d'interesse , con gli esperti convinti in un nuovo taglio del costo del denaro di 25 punti base dopo quello deciso a fine luglio.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-0,73%),(-0,73%) e(-0,54%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,81%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,26%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,12%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,95%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,68%.Al top tra i, si posizionano(+2,50%),(+1,38%),(+0,89%) e(+0,73%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,82%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,64%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,12%.Affonda, con un ribasso del 3,06%.