Toyota punta su stabilimento in Brasile: investirà 1 miliardo di reais

(Teleborsa) -investirà 1 miliardo di reais (243,29 milioni di dollari circa) nel suo stabilimento dia San Paolo, in, unendosi così agli investimenti fatti danella Regione. Tale operazione consentirà all'impianto che costruisce i modelli berlina Etios e Yaris, di produrre un nuovo veicolo, la cui commercializzazione è prevista nel 2021. I dettagli sul tipo di auto che verrà prodotta saranno condivisi in un secondo momento."Quello che posso dire è che, seguendo la filosofia di Toyota, abbiamo progetti globali e da lì sviluppiamo per il mercato locale", ha detto, presidente di Toyota do Brasil.Secondo alcune indiscrezioni stampa potrebbe trattarsi di un SUV compatto.