Huawei, sfida il bando di Trump con la serie Mate 30

(Teleborsa) - Sistema operativo Android ma nessuna app di Google. Il bando di Donald Trump non frenache ieri, a Monaco di Baviera, ha presentato laprimi telefoni figli della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina.Lo smartphone presenta caratteristiche top di gamma e incorpora tecnologie tra le più avanzate sul mercato, ma, estremamente basica eche può essere utilizzata gratuitamente da Huawei e dagli altri costruttori senza dover stringere accordi commerciali con Google. A causa dell'inserimento di Huawei, lo scorso marzo, nella lista nera del commercio Usa – con cui Trump ha impedito, o comunque reso molto difficile, alle aziende americane vendere beni e servizi al colosso asiatico –Gli utenti, tuttavia, potranno usareper scaricare le app non di Google più gettonate comeche – sempre in seguito al bando di Trump –, come confermato dalmesi fa, non saranno più pre-installate sugli smartphone Huawei. Attualmentee dalla compagnia fanno sapere che "crescono i giorno in giorno".Se in Cina – dove Huawei vende da tempo i propri smartphone con una versione modificata di Android perché i servizi di Google non sono disponibili nel Paese – non si noteranno grandi differenze, sembra che a causa delle limitazioni all'utilizzo delle app e dei servizi Google,Per il colosso cinese che entro la prossima primavera ha annunciatoe sta investendo un miliardo di dollari sull'ecosistema degli, la sfida è aperta.