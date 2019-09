Mediaset, accordo con Peninsula per acquisto azioni con diritto recesso

Mediaset

Mediaset Espana

(Teleborsa) -Holding, finalizzato all'acquisizione dellenell'ambito dell'operazione di creazione della newco, nella quale verranno a confluire via fusioneIn virtù di tale accordo, Peninsula si è impegnata adderivanti dal recesso dei soci di Mediaset rappresentativi di una partecipazione non inferiore al 5% del capitale e dal recessodegli azionisti di Mediaset España fino ad un massimo di 17,8 milioni di azioni MFE.L’impegno di Peninsula è condizionato, ovviamente, al perfezionamento della fusione e ad unrisultanti dal concambio delle azioni Mediaset e Mediaset España oggetto di recesso(salvo ripristino del flottante al primo giorno di quotazione di MFE). Ai sensi dell’accordo, è previsto ile il prezzo di acquisto sarà pari al prezzo di recesso per azione dedotto uno sconto.. Nell’ambito dell’accordo, Peninsula ha assuntoe, rispetto a tutte le azioni MFE acquistate, diIl consiglio di amministrazione di Mediaset è stato supportato da una primaria istituzione finanziaria che ha rilasciato un parere di congruità dei termini e delle condizioni economiche dell’operazione da un punto di vista finanziario.Nell'annunciare questo accorso, Mediaset ricorda che "laconsente il conseguimento diottenibili solo attraverso un'aggregazione societaria guidata da un, che abbia una visione chiara delle priorità strategiche e del modello di business capace di creare valore per tutti gli azionisti".Mediaset ritiene che sia "agevolare il completamento della fusione" ed esprime "con cui un fondo di primaria rilevanza internazionale ha deciso di supportare il progetto industriale di Mediaset riconoscendone il valore e la portata strategica"."Abbiamo seguito con notevole interesse gli sviluppi del Gruppo Mediaset negli ultimi anni - sottolinea Peninsula - e crediamo fermamente nel progetto industriale della società. Siamo lieti di supportare tramite questa operazione il Gruppo e partecipare così alla nascita di uno dei principali operatori Europei nel settore dei media".