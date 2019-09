Assarmatori: dal Decreto Clima e dall’Inps misure critiche per l’industria del mare

(Teleborsa) -si scaglia contro ile critica la"Difendere l'ambiente e l'occupazione sono obiettivi in testa alle priorità degli armatori italiani, ma le ricette politiche che si stanno delineando in questi giorni vanno proprio nella direzione contraria", sostienecon riferimento sia alla bozza del Decreto Clima circolata nei giorni scorsi, sia a una recente circolare diffusa dall'Inps, che – secondo Messina –"Nel Decreto Clima, come è noto – commenta Assarmatori in una nota – si propone ile tra questi sono stati inseriti alcuni degli aiuti che hanno permesso al cluster marittimo italiano di superare una pesante crisi, rilanciare l'occupazione e tornare ad essere competitivo con la concorrenza internazionale, mentre limitarli ora significherebbe colpire solo le imprese italiane, senza peraltro aiutare l'ambiente, visto che la maggioranza dei traffici nel Paese è operato da imprese che non sarebbero soggette a questa misura". Pur riconoscendo che il trasporto marittimo sia "la modalità energeticamente più efficiente e con minori costi esterni ambientali"– sottolinea Assarmatori – afferma che per mantenere gli aiuti erogati al cluster dovranno essere raggiunti imprecisati "obiettivi di miglioramento ambientale nella gestione della nave". Tuttavia – prosegue la nota – "proprio lo shipping ha compiuto incontestabili passi in avanti sul tema compatibilità ambientale ed è attualmente impegnato in uno sforzo enorme che vedrà ridurre di ben 7 volte, in un unico step, la quantità di zolfo contenuto nei combustibili.I costi per questo passaggio sono ingentissimi e sono integralmente sostenuti dall'armamento, senza alcun onere per lo Stato".A peggiorare il quadro – come evidenzia Assarmatori – interviene lacon cui, stabilendo che i"Una misura che – sottolinea l'Associazione – è stata pensata per disincentivare le assunzioni a termine a favore di quelle a tempo indeterminato con un aumento dello 0,5% del contributo addizionale, pari all'1,4% della retribuzione, che il datore di lavoro paga a conclusione di un contratto a tempo determinato e che serve a finanziare la NASpI". Tuttavia – fa notare Assarmatori –a, mentre la stragrande maggioranza degli addetti è iscritta al cosiddettouna speciale lista presso gli uffici di Collocamento della Gente di Mare presso le Capitanerie di Porto, da cui obbligatoriamente gli armatori devono attingere per formare l'equipaggio delle proprie navi. Dal momento, dunque, che ogni contratto cessa all'atto dello sbarco del marittimo,con il risultato finale di generare un'alimentata da migliaia di marittimi senza lavoro, in conseguenza di una crisi strutturale dell'intero comparto."Assarmatori – ha concluso Messina – è convinta che non esista una reale volontà di innescare queste conseguenze, ma è altrettanto certa dell'esistenza di un rischio cogente per misure assunte con troppa leggerezza senza valutare sia gli effetti, sia le condizioni del settore in cui andrebbero a incidere".