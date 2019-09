FOPE conferma ricavi e margini nel semestre

FOPE

(Teleborsa) - Risultati stabili pernel 1° semestre del 2019. Il ricavi netti dell'azienda orafa italiana sono pari a Euro 15,53 milioni, +1,6% rispetto al 1° semestre 2018 (Euro 15,28 milioni) mentre l'utile netto si attesta a Euro 1,86 milioni rispetto a Euro 1,90 milioni precedenti.“I risultati dei primi sei mesi consentono di confermare le previsioni positive di chiusura dell’esercizio - ha dichiarato, Amministratore Delegato di FOPE - . Importante la conferma della marginalità registrata al 31 dicembre dell’esercizio 2018, il portafoglio ordini è in crescita e in linea con le aspettative di budget, il dato dei ricavi sul semestre, per un effetto stagionale, non riflette ancora la crescita commerciale. Le nuove collezioni presentate ad inizio anno hanno ottenuto dal mercato un ottimo riscontro che ha contribuito al raggiungimento dei risultati di vendita registrati fin dai primi mesi".