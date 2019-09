Migranti, in corso vertice a Malta. Ocean Viking diretta a Messina

(Teleborsa) - "C'è un clima costruttivo". Così fonti che partecipano aldi Malta, Italia, Francia, Germania, Finlandia e della Commissione Europea per cercare di trovare un accordo sulla redistribuzione dei migranti., una formula che consentirebbe di smistare nei Paesi europei che accettano di far parte dell'intesa la maggior parte di coloro che sbarcano e non solo coloro che hanno già lo status di rifugiato,Intanto,. Il Viminale ha assegnato un porto alla nave di Sos Mediterranée e Medici senza frontiere in attesa da quattro giorni, alla vigilia di un summit sul tema a Malta.Annunciato, per incontrare i vertici di Frontex. La delegazione sarà composta dal Presidente Eugenio Zoffili (Lega - Salvini Premier), dai deputati Filippo Giuseppe Perconti (M5S), Laura Ravetto (Forza Italia), e dal senatore Cristiano Zuliani (Lega - Salvini Premier). È quanto si legge in una nota di Montecitorio.