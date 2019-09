Poco mossa Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 26.949,99 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni lo, fermandosi a 2.991,78 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,06%), come l'S&P 100 (0,0%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,61%.Altra i(+1,22%),(+1,14%),(+1,01%) e(+0,81%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,77%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,23%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,96%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,59%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,74%),(+3,11%),(+2,18%) e(+2,12%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,40%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,70%.Sensibili perdite per, in calo del 3,14%.In apnea, che arretra del 2,65%.