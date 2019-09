Unicredit: buddybank avvia con Mastercard prima iniziativa di open banking

UniCredit

(Teleborsa) -, la banca conversazionale di, ha, estendendo ai propri clienti l'offerta Priceless Cities dedicata ai servizi lifestyle.Da oggi, informa una nota, i clienti buddybank possono accedere, direttamente in app, ai servizi forniti dalla piattaforma internazionale Priceless Cities (hashtag #PricelessCities). Ile offre esperienze uniche e impagabili nelle principali città e località del mondo."La fruizione delle esperienze lifestyle è perfettamente integrata tramite API e rappresenta uno dei primi esempi di open banking: con partnership simili, sempre più servizi saranno integrati nella piattaforma buddybank per renderla, ogni giorno, ancora più completa e utile per i nostri clienti", commenta. "Grazie a questa nuova collaborazione, attualmente unica nel settore, i nostri clienti potranno accedere all'esclusività delle esperienze Priceless Cities direttamente dalla nostra app".buddybank, powered by UniCredit, racchiude tutte le funzionalità di banca in una app., con persone vere, offre un servizio di assistenza personalizzato per esigenze bancarie e lifestyle."Come Mastercard siamo felici di aver lavorato insieme a buddybank per rendere facilmente fruibili e a portata di mano, per i loro clienti, più di 200 esperienze uniche della nostra piattaforma internazionale Priceless Cities - ha- visitare musei a porte chiuse, soggiornare in hotel con trattamenti speciali e avere accesso esclusivo con tour privati a location segrete del nostro Paese e nel mondo sono solo alcune delle entusiasmanti esperienze priceless rese disponibili per i clienti di buddybank attraverso il loro smartphone e con un semplice click".