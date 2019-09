Rosso a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue in territorio negativo la borsa di Wall Street dopo una partenza all'insegna della debolezza. L'attenzione degli investitori è tornata a concentrarsi sulla. Il Presidente USA, Donald Trump, ha risvegliato le speranze di un avvicinamento tra Stati Uniti e Cina, annunciando tempi brevi per un accordo. L'inquilino della Casa Bianca è però sotto i riflettori per una possibile apertura di un procedimento di impeachment da parte del Congresso USA contro il tycoon.Ricca l'agenda di dati macroeconomici. L'economia americana si conferma in leggero rallentamento nel 2° trimestre del 2018 ma in linea con le attese. Il PIL statunitense è stato confermato al 2% , come indicato dalla lettura precedente ed in linea con il consensus. Il numero delle persone che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, la scorsa settimana, è aumentato di 3.000 unità a 213.000 unità; gli analisti attendevano un rialzo a 212.000. Il numero di compromessi per la vendita di case esistenti negli Stati Uniti, lo scorso mese, è aumentato più del previsto.Tra gli indici statunitensi, si muove sotto la parità il, che scende a 26.859,2 punti, con uno scarto percentuale dello 0,41%; sulla stessa linea, in lieve calo lo, che continua la giornata sotto la parità a 2.984,87 punti. In discesa il(-0,83%), come l'S&P 100 (-0,6%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,54%) e(+0,46%). Nel listino, i settori(-1,51%),(-1,27%) e(-1,03%) sono tra i più venduti.Tra i(+1,42%),(+1,12%),(+0,81%) e(+0,71%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,74%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,28%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,19%.scende dell'1,87%.Al top tra i, si posizionano(+2,88%),(+2,70%),(+2,36%) e(+1,93%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,33%.Affonda, con un ribasso del 3,76%.Crolla, con una flessione del 3,59%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,96%.