UniCredit supporta crescita internazionale di IREM con finanziamento 66 milioni in pool con Banco BPM

UniCredit

Banco BPM

(Teleborsa) -supporta latramite unin pool con, informa una nota, la società fondata nel 1979 con sede legale a Siracusa, che oggi opera comedi ogni natura, si è aggiudicata una commessa in Ungheria, committente ThyssenKrupp, perL'appoggio bancario e assicurativo è stato determinante nella fase contrattuale per dare avvio ai lavori.(18 milioni di Advance Payment Bond e 18 milioni di Performance Payment Bond), beneficiario TyssenKrupp,, in qualità di garante, conPer il supporto finanziario della commessa, inoltre, UniCredit Factoring, in pool con Banco BPM, e UniCredit Leasing accompagneranno i lavori e il cantiere con linee di credito ad hoc, rispettivamente 23 milioni e 7 milioni."Sono molto contento - afferma- di aver finalizzato una importante e complessa operazione finanziaria, coordinata da UniCredit e con l'importante, necessaria allo start up della commessa acquisita dal cliente ThyssenKrupp. E' un bellissimo esempio di supporto del sistema bancario ed assicurativo alle aziende del nostro Paese che vogliono continuare a crescere attraverso un processo di internazionalizzazione che, secondo me, è passato dall`essere una opzione strategica ad una esigenza per la sopravvivenza delle imprese Italiane"."Il- sottolinea- risponde alla logica di sostegno alle migliori imprese del territorio e di accompagnamento di una realtà imprenditoriale da sempre a vocazione internazionale, in grado di attivare percorsi di crescita virtuosi e sostenibili. La dimensione Pan-Europea di UniCredit, in stretta collaborazione con la società, ha consentito di individuare la migliore struttura finanziaria per l'intera operazione"."IREM è una realtà storica che, partendo dalla Sicilia, ha esteso le sue attività dentro e fuori dall'Europa, impegnandosi costantemente per promuovere uno sviluppo sostenibile, in grado di generare effetti positivi per tutto il settore produttivo del territorio e del Paese - spiega il- un modello di impresa al quale Banco BPM oggi più che mai vuole offrire un sostegno concreto affiancandolo con la propria struttura corporate".