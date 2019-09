Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche lascia sul parterre lo 0,35%; si posiziona sotto la linea di parità lo, a 2.958,58 punti. In ribasso il(-1,26%), come l'S&P 100 (-0,5%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,91%),(+0,87%) e(+0,62%).Le peggiori performance, invece, si registrano su-1,45%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,17%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,14%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,04%.Al top tra i, si posizionano(+2,81%),(+1,15%),(+0,93%) e(+0,83%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su-10,34%.In caduta libera, che affonda del 6,02%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,09 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 4,69%.