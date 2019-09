Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

Xcel Energy

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street procedi a piccoli passi e positivi verso la conclusione della seduta., con solo in agenda il dato sull'indice PMI Chicago , risultato. L'attenzione degli investitori è rivolta soprattutto agliTra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,58% a 26.976,7 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per lo, che si porta a 2.981,94 punti. In rialzo il(+0,94%), come l'S&P 100 (0,7%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,41%),(+1,22%) e(+0,76%). Il settore, con il suo -0,55%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+2,37%),(+2,33%),(+2,07%) e(+1,50%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,16%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,57%.Al top tra i, si posizionano(+4,79%),(+3,00%),(+2,70%) e(+2,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,91%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,87%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,08%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.