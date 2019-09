Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

costruzioni

telecomunicazioni

utility

materie prime

beni per la casa

Juventus

Buzzi Unicem

Banco BPM

Poste Italiane

Pirelli

Amplifon

Moncler

ASTM

Maire Tecnimont

Sias

Illimity Bank

Ivs Group

De' Longhi

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. L'attenzione degli investitori è rivolta agli sviluppi commerciali tra Cina e Stati UnitiSul mercato Forex, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,34%. Ha sofferto di parecchie vendite l', che continua gli scambi a 1.469,7 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,31%) si attesta su 55,18 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +139 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,82%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,38%. Debole, che registra una flessione dello 0,24%.segna un moderato aumento dello 0,66%., con ilche sale dello 0,41% a 22.108 punti.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+1,59%),(+1,07%) e(+0,99%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-0,60%) e(-0,45%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,29%),(+2,19%),(+1,93%) e(+1,66%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,02%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,88%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,58%.di Milano,(+3,60%),(+3,59%),(+3,29%) e(+3,17%). Giù, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,83%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,26%.