Consob rimette al centro l’educazione finanziaria

(Teleborsa) -. Lezioni, conferenze, spettacoli teatrali: è fitto il calendario degli eventi che fino al 6 ottobre si susseguono a ritmo serrato in tutta Italia per raggiungere un pubblico di ogni forma e di ogni età, giovani adulti, anziani, imprese, donne.L’obiettivo, informa la Consob, è quello die mettere con ciò a loro disposizione gli strumenti minimi pere pianificare al meglio la gestione dei propri soldi in vista delle varie esigenze di vita: l’acquisto di una casa, la formazione universitaria, la pensione o il reperimento di capitali per le piccole e medie imprese.L'iniziativa, coordinata in Italia dalla Consob, è parte di un progetto internazionale (Wiw, World Investor Week), lanciato tre anni fa dalla Iosco (Internationl Organization of Secuirities Commissions), l’organizzazione che riunisce le Autorità di regolamentazione e di vigilanza sui mercati finanziari di oltre 100 Paesi, 89 dei quali hanno aderito alla Wiw.Al tempo stesso la Settimana mondiale dell’investitore è parte integrante del Mese dell’educazione finanziaria, il progetto avviato in ambito nazionale a ottobre di due anni fa dal Comitato per l’educazione finanziaria., 82 Provincie, 178 Comuni: questo il calendario del Mese dell’educazione finanziaria (link). In crescita di oltre il 50% rispetto all’anno scorso l’offerta di eventi educativi. 12.000 i follower sulla pagina Facebook del Comitato per l’educazione finanziaria." ha commentato la. “L’obiettivo - ha osservato Giuseppe D’Agostino, membro Consob nel Comitato – è quello di assicurare a tutti gli strumenti culturali e operativi per acquisire la capacità di agire economicamente e consapevolmente e migliorare il proprio benessere".