Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

bancario

materie prime

tecnologia

Banco BPM

UBI Banca

BPER

Unicredit

Maire Tecnimont

Credito Valtellinese

Salini Impregilo

Banca Ifis

Carel Industries

Acea

ASTM

Gima TT

(Teleborsa) -, che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa. Positiva la chiusura di ieri di Wall Street e dei mercati asiatici , con la Cina ferma per i festeggiamenti dei 70 anni della Repubblica popolare cinese.L'continua la seduta sui livelli della vigilia. L'è in calo (-0,8%) e si attesta su 1.460,3 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,26%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,87%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia mentrepassa di mano sulla parità., proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,74% rispetto alla chiusura precedente. Guadagni frazionali per il(+0,37%), come il FTSE Italia Star (0,3%).Buona la performance a Milano dei comparti(+1,58%),(+1,45%) e(+1,36%).di Milano, troviamo(+3,84%),(+3,38%),(+2,48%) e(+2,18%).Al Top tra le azioni italiane a(+4,85%) dopo il memorandum con EuroChem in Russia (+1,92%),(+1,60%) e(+1,50%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,21%.In caduta libera, che affonda del 2,07%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,77%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,16%.