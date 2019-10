Anno del riscatto per l'olio extravergine d'oliva: produzione boom (+89%)

(Teleborsa) - E' l'anno della, che conoscerà un boom in questa stagione, grazie al forte aumento registrato dalla Puglia a dispetto dell'emergenza Xylella. Laed inrispetto allo scorso anno.E' quanto emerge dall'indagine esclusiva eseguita dagli osservatori di mercato di-Agricoltori italiani,- Associazione italiana frantoiani oleari.Ile laregistrati nel corso dell'estate, infatti, hanno favorito lo sviluppo dell'olivo,. La produzione sarà dunque straordinaria non solo per quantità, ma anche per, che viene classificata comeA trainare la ripresa sono soprattutto le: ottima annata per la, che da sola produrrà quasi il 60% dell'olio extravergine d'oliva nazionale guidata da Bari, Bat e Foggia, mentre resta indietro il Salento distrutto dalla Xylella; bene anche Calabria (+116%), Sicilia (+38%) e Basilicata (+340%). Inil bilancio dellecon Abruzzo (+52%) e Marche (+63%) che compensano Lazio (-19%), Toscana (-20%), Umbria (-28%) ed Emilia-Romagna (-50%).alle R: picco minimo in Liguria (-43%), picco massimo in Lombardia e nel Veneto (-65%).