Contante addio: 1 italiano su 2 non è ancora pronto

(Teleborsa) - Si è parlato molto in questi giorni die di. E' uno degli obiettivi posti dal governo Conte Bis, che prevede anche unMa l'Italia è il Paese europeo dove la liquidità va per la maggiore e quindi ci si chiede se siamo pronti a. Secondo una indagine commissionata da Facile.it e realizzata da mUp Research, su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta, gli italiani sono ancora equamente divisi. Si tratta di ben 22,4 milioni di cittadini.Andando a guardare le, emerge che il 36% dei rispondenti ritienepagare con denaro contante, mentre per il 18% si tratta semplicemente di; decisamente molti (10,2%) coloro che hanno dichiarato di averC'è però un incentivo forte per indurre i più resistenti all'uso delle carte: 6 persone su 10 hanno ammesso di essere disposte a dire addio alle banconote qualora venissero riconosciuti deglieffettuate con carte elettroniche e solo 1 su 3 afferma che la riduzione dell’evasione fiscale possa essere una leva efficace per fargli cambiare idea.