Decreto salva-scuola mantiene molte lacune e aspetti irrisolti

(Teleborsa) -, frutto di un accordo fra sindacati e MIUR, che il Ministro Lorenzo Fioramonti porterà in Consiglio dei ministri la prossima settimana. E' questo il giudizio del sindacato della scuola, che rileva il,. Il decreto in questione - si sottolinea - "non risolverà moltonazionale die diche si raggiungerà nei prossimi giorni quando saranno assegnate tutte le cattedre vacanti".Meglio sarebbe stato - si sottolinea - trasformare le graduatorie di istituto in provinciali e fornire una risposta convincente alla lettera di costituzione in mora della Commissione europea, preludio ad una salatissima procedura d'infrazione, mentre si è raggiuntoche avrà come sicuro risultato quello di generare ulteriore contenzioso."Qualora nei tavoli tecnici sulle misure da inserire nel disegno di Legge di Stabilità non saranno presenti le soluzioni prioritarie proposte dal nostro sindacato al ministro Fioramonti, siamo pronti ad avviare lo stato di agitazione per la proclamazione di uno sciopero generale e di una manifestazione nazionale durante il dibattito parlamentare", avverte il Presidente del sindacatoaggiungendo "riteniamo che i cinque punti dell'accordo Miur-sindacati, siano del tutto: non basta qualche decina di migliaia di assunzioni, peraltro ad alto rischio discriminatorio, per dire che si è risolto tutto”.Quanto all'accordo sindacati-MIUR, l'Anief ha individuato le tante parti dell’accordo che presentano limiti,o scelte errate. Sarannoper la scuola secondaria e, con l'esclusione del personale della scuola dell'infanzia e della primaria dove rimane pendente il problema del licenziamento delle maestre con diploma magistrale e l'esclusione dal reclutamento del personale abilitato nei corsi di scienze della formazione primaria. Ilche si collocheranno entro tale posizione, a differenza del precedente concorso straordinario che dava accesso a tutti gli idonei alle graduatorie di merito regionali e dell'ultimo concorso ordinario.dalla seconda fascia di graduatoria di istituto ee si consegue soltanto se si ha un casuale contratto in corso al 30 giugno., e non a pettine in altra provincia per i ruoli, i precari che sono nelle, unica richiesta sensata, ma non risolutiva dei problemi del precariato e comunque scollegato da incentivi per l'assunzione in provincia, regione diversa o piani straordinari di rientro.(concorso riservato per Dsga sul 20% dei posti liberi dai futuri pensionamenti quindi neanche 100 posti totali). Per quanto riguarda i, i PAS, si è deciso di inserirli in un disegno di legge collegato alla Legge di Stabilità, come vent'anni fa quando si avviarono le Scuole di specializzazione per definire successivamente la loro utilità ai fini del reclutament