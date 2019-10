Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) -Oltre a questo elemento, che preoccupa gli investitori per il riavvicinarsi della minaccia di un rallentamento economico globale,New York accusa così una flessione dell'1,08% sul; sulla stessa linea, loperde l'1,08%, continuando la seduta a 2.908,57 punti. Variazioni negative per il(-1,13%), come l'S&P 100 (-1,1%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,48%),(-1,47%) e(-1,39%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+2,36%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,93%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,76%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,67%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,64%., con un aumento dello 0,71%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,42%.Crolla, con una flessione del 3,13%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,83%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,72%.