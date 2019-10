Positivo il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) -, che dimentica i pessimi dati macro e mostra sulun rialzo dello 0,27%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 2.905,18 punti., come l'S&P 100 (0,7%).(+1,10%),(+1,04%) e(+0,98%) in buona luce sul listino S&P 500.Al top tra i(+1,76%),(+1,65%),(+1,61%) e(+1,51%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,81%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,78%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,64%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,59%.(+4,24%),(+3,87%),(+3,57%) e(+3,44%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -5,02% sulla delusione per le vendite trimestrali Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,69%.Calo deciso per, che segna un -1,19%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,19%.