Cyberoo brinda al debutto all'AIM: +51,5% a 4,333 euro

(Teleborsa) - Si è chiuso con un rialzo del 51,5% il primo giorno in Borsa di Cyberoo , PMI Innovativa specializzata in cyber security per le imprese, che ha debuttato oggi (7 ottobre 2019) sul mercatogestito da Borsa Italiana S.p.A.Il prezzo di apertura è stato pari a 4,25 euro (+48,6%), rispetto al prezzo di collocamento di 2,86 euro per azione, mentre quello di chiusura è stato pari a 4,333 euro, che rappresenta una capitalizzazione di oltre 41,1 milioni di euro.Considerando la performance del warrant registrata nel primo giorno di quotazione, la performance aggregata (azione e warrant) è stata pari a +64,3%.Nella giornata odierna sono state complessivamente scambiate sul mercato n. 1.375.000 azioni pari ad un controvalore di oltre 6 milioni di euro e n. 379.519 warrant pari ad un controvalore di circa 0,29 milioni di euro."Siamo molto felici dell’esito dell'IPO e di questo primo giorno di negoziazioni: gli investitori hanno capito e apprezzato il nostro progetto di crescita e le potenzialità che il settore della cyber security è in grado di offrire - ha commentatoi, CEO di Cyberoo - . La quotazione rappresenta un traguardo ambizioso ma soprattutto una nuova sfida: affermarci quale leader nel mercato della cyber security sia in Italia che all'estero".