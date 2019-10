In recupero la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

FTSE MIB

(Teleborsa) -e - presagito da diversi dati macro provenienti sia dal Vecchio Continente sia dagli States- ed accese lei principaliSulla stessa scia rialzista il. Stabile sulla piazza di New York loL'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,099. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,22%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,78%.Invariato lo, che si posiziona a +142 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,84%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,60%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,61%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,54%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,69% a 21.618 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 23.539 punti. In frazionale progresso il(+0,2%), come il FTSE Italia Star (0,5%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,52%),(+1,33%) e(+1,15%).Il settore, con il suo -0,71%, si attesta come peggiore del mercato.Tra idi Milano, in evidenza(+3,45%),(+3,08%),(+2,76%) e(+2,28%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,17%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,66%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,58%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,53%.Tra i(+3,07%),(+2,53%),(+2,49%) e(+2,22%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,49%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,43%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,42%.scende dell'1,26%.