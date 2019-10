Lettera UE all'Italia, Provenzano: "Su Sud stesse preoccupazioni"

(Teleborsa) - Sulla questione. Lo ha detto il, commentando la lettera annunciata da Bruxelles e ancora non arrivata a Roma."Ho ben presente il problema e già lanciato l'allarme:", ha dichiarato il ministro che ha evidenziato come il veroAl suo arrivo, Provenzano ha dichiarato di aver trovato "(appena il 20%, a quasi cinque anni dall'avvio)".Per questo, "stiamo lavorando con urgenza per, in particolare di alcuni programmi regionali che rischiano molto, ma il punto più dolente è il vero e proprio "buco nero" delle risorse nazionali per la coesione ereditato dal passato. È la mia battaglia da anni - ha aggiunto - e proveremo a dare risposte, non solo alla Commissione, ma in primo luogo ai cittadini meridionali, con il".Il programma, ha spiegato il ministro, prevede l'"che è ancora largamente sulla carta". Si tratta della ". Il fondo nazionale FSC va riprogrammato, tagliando laddove mancano progetti e finanziando interventi su scuole, manutenzione straordinaria delle città e della viabilità secondaria e "green new deal"., per cui stiamo immaginando un protocollo e procedure standard per accelerare la realizzazione degli investimenti", ha specificato il ministro per il Sud che ha annunciato la presentazione del piano ai primi di novembre alla nuova Commissaria per la politica regionale,"Sono chiamato a un. Ce la stiamo mettendo tutta", ha concluso Provenzano.