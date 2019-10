Asia in rialzo. Focus su dazi USA-Cina

(Teleborsa) - Sono positive le principali borse asiatiche dove prevale l'ottimismo tra gli investitori per l'inizio delle, in calendario questa settimana.L'indice Nikkei della piazza di Tokyo ha chiuso con un rialzo dell'1,03% a 21.596,49 punti mentre il più ampio Topix ha portato a casa un guadagno dello 0,74%., che riaprono i battenti dopo varie sessioni chiuse per festività. Shanghai sale dello 0,74% e Shenzhen dello 0,96%. Frazionale la salita di Hong Kong +0,64% e di Taiwan +0,60%. Bene Seul +0,55%.: Singapore +0,56%, Bangkok +0,39%, Jakarta +0,37%. Limature per Kuala Lumpur -0,04%.Chiusa la piazza di Mumbay. Sydney guadagna lo 0,40%.