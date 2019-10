Enel prosegue l'acquisto di azioni proprie

Enel

(Teleborsa) -, nel periodo compreso tra il 30 settembre e il 4 ottobre 2019,al prezzo medio ponderato di 6,71 euro per azione, per un controvalore complessivo di 1.976.554,82 euro.L’operazione fa seguito a quanto comunicato circa l’avvio del programma di acquisto di azioni proprie a servizio del Piano di incentivazione di lungo termine per il 2019, disposto in attuazione dell’autorizzazione conferita dall'Assemblea degli Azionisti del 16 maggio 2019.A seguito degli acquisti effettuati, al 4 ottobre, Enel detiene 449.250 azioni proprie, pari allo 0,004419% del capitale sociale.