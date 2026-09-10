Intercos, nuovi acquisti di azioni proprie per oltre 1,45 milioni di euro
(Teleborsa) - Intercos ha comunicato di aver acquistato, tra il 3 e il 9 settembre 2026, complessivamente 115.050 azioni ordinarie al prezzo medio ponderato di 12,6336 euro per un controvalore pari a 1.453.490,01 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 12 settembre 2025.
Al 9 settembre il produttore di prodotti cosmetici detiene 3.108.580 azioni proprie pari al 3,2248% del capitale sociale.
A Piazza Affari, oggi, lieve ribasso per Intercos, che chiude in flessione dello 0,64%.
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