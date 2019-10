Risparmio gestito, Anima: raccolta settembre positiva per 233 milioni

Anima

(Teleborsa) - La(escluse le deleghe assicurative di ramo I) del Gruppoè stata positiva per circa 233 milioni di euro, nel mese di settembre 2019, per un totaleA fine settembre lecomplessive ammontano a oltre 189 miliardi di euro., guidato in particolare dalla nuova produzione assicurativa di tipo unit-linked" - ha commentato. "In un contesto che resta caratterizzato da tassi di interesse sostanzialmente azzerati - ha aggiunto il CEO - risulta fondamentale disporre di una ampia gamma di proposte di investimento (fondi comuni, gestioni e prodotti assicurativi) e di una distintiva capacità di servizio ed assistenza per le reti partner che si relazionano con la clientela".