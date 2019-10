Fmi: "In Italia il Pil del Trentino è due volte quello della Sicilia"

(Teleborsa) -. È il dato che emerge da uno dei capitoli analitici deldeldedicato alle differenze a livello regionale nei singoli paesi.Il dato delle disparità regionali, spiega l'Fmi, ottenuto dividendo "il Pil reale pro capite del top 10% di regioni con quello del 10% delle aree più in difficoltà di uno stesso paese", è, "il che vuol dire che il Pil pro capite della provincia di Trento è circa due volte quello della Sicilia. In Giappone - evidenzia l'Fmi - il rapporto è basso, a 1,35".che, sottolinea l'istituto di Washington, tra le economie avanzate registra il livello più alto in termini di disparità, al 15%, contro l'1% dell'Austria:.Secondo l'Fmi,, le, ovvero i più bassi dagli anni 1970.In generale il Fondo evidenzia come le, "riflettendo la concentrazione economica in alcune aree e una relativa stagnazione in altre. In media le regioni più indietro hanno una più bassa produttività del lavoro, una maggiore occupazione nell'industria agricola".Infine, c'è da considerarein molte economie avanzate entro la fine del 21mo secolo", come si legge nel rapporto.Anche in questo caso, tra i Paesi che potrebbero avere più difficoltà c'èinsieme a, con un calo della produttività del lavoro di 2-3 punti percentuali entro il 2100.. Considerato che le regioni più in ritardo tendono a essere specializzate in agricoltura e industria, gli effetti del surriscaldamento sulla produttività del lavoro potrebbero essere maggiori nelle regioni già in ritardo" rispetto al resto dell'economia di un paese, conclude l'Fmi.