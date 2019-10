Mercati europei positivi a metà seduta

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il. mentre si attendono novità sulle trattative commerciali tra USA e Cina, che riprenderanno proprio domani 10 ottobre 2019.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,098. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,21%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,80%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +143 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,86%.ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,97%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,47% mentreavanza dello 0,72%.; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 23.450 punti. Senza direzione il(+0,07%), come il FTSE Italia Star (0,2%).In luce sul listino milanese i comparti(+1,60%),(+1,53%) e(+1,31%).di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 2,50%.Brilla, con un forte incremento (+2,43%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,27%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,91%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,03%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,96%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,59%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,52%.Tra i(+2,77%),(+1,82%),(+1,82%) e(+1,71%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,84%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,59%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,49%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,30%.