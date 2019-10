Milano marcia in positivo assieme ai Mercati del Vecchio Continente

Mediobanca

(Teleborsa) -. A far tornare per il momento sorriso agli investitori - nonostante si pronostichi un round di trattative difficile - sono principalmente le indiscrezioni pubblicate da Bloomberg sull' ipotetica apertura di Pechino al raggiungimento di un accordo parziale con Washington . Tale possibilità si muoverebbe di pari passo alla proposta cinese di un aumento del 50% degli acquisti annuali dei prodotti agroalimentari made in Usa (con un ammontare in dollari che toccherebbe i 50 miliardi), a fronte però dello stop dei dazi sulle merci cinesi da parte dell'amministrazione Trump. Insieme a questa, pesa nella valutazione dei mercati di oggi, anche l'ipotetica risposta che dovrebbe arrivare dalla Fed a fine mese sulle misure di politica monetaria, valutata in maniera favorevole agli scambi dagli esperti. Ge riflettori puntati sul titolo di, osservate speciali della seduta.Ilmette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Nel frattempo, a Wall Street prevalgono gli acquisti per loLeggera crescita dell', che sale a quota 1,098. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.506,6 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,98%.Si riduce di poco lo, che si porta a +141 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,86%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,04%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,33%, e buona performance per, che cresce dello 0,78%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,60%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,50%, portandosi a 23.443 punti. Sulla parità il(+0,07%), come il FTSE Italia Star (0,2%).In luce sul listino milanese i comparti(+1,97%),(+1,22%) e(+1,10%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,42%.Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+3,12%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,04%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,00%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,87%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,75%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,99%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,81%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,55%.Tra i(+5,32%),(+2,54%),(+2,28%) e(+2,16%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,10%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,01%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,95%.scende dell'1,79%.