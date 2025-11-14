Azionario europeo in rosso, Milano zavorrata dalle prese di profitto sulle banche

(Teleborsa) - Seduta in pesante rosso per mercati azionari europei
, dove prevale l'avversione al rischio per l'incertezza sulle prossime mosse della Federal Reserve americana, dopo alcune dichiarazioni che sollevano dubbi su un taglio a dicembre, e per il timore che le valutazioni dei titoli tecnologici possano aver raggiunto in alcuni casi livelli insostenibili. Il FTSE MIB è tra i peggiori indici, appesantito dalle prese di profitto sui titoli bancari.
Sul fronte macroeconomico, in Eurozona
la seconda stima del PIL del 3° trimestre
ha confermato l'espansione congiunturale di +0,2%: la crescita è stata trainata soprattutto dalle sovra-performance di Spagna (+0,6%) e Francia (+0,5%), a fronte di una stagnazione (o contrazione) delle economie incidenti per circa il 49% sul PIL (fra cui Germania e Italia). A settembre l'avanzo commerciale
dell'Eurozona è migliorato a 19,4 miliardi di euro da 1 miliardo di agosto: le esportazioni sono aumentate di +7,7% a/a e le importazioni di +5,3%.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,162. Si abbattono le vendite sull'oro
, che scambia a 4.076,3 dollari l'oncia, in forte calo del 2,28%. Pioggia di acquisti sul petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,16%.
Lo Spread
tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +82 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,45%. Tra i mercati del Vecchio Continente
calo deciso per Francoforte
, che segna un -0,96%, sotto pressione Londra
, con un forte ribasso dell'1,36%, e soffre Parigi
, che evidenzia una perdita dell'1,04%.
Sessione da dimenticare per la Borsa italiana
, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul terreno l'1,80%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
crolla dell'1,79%, scendendo fino a 46.538 punti. Pesante il FTSE Italia Mid Cap
(-1,54%); con analoga direzione, depresso il FTSE Italia Star
(-1,56%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo Azimut
, mostrando un incremento del 2,67%. Bilancio positivo per Mediobanca
, che vanta un progresso dello 0,71%. Sostanzialmente tonico Recordati
, che registra una plusvalenza dello 0,67%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Unicredit
, che continua la seduta con -3,65%. Preda dei venditori Stellantis
, con un decremento del 3,47%. Si concentrano le vendite su BPER
, che soffre un calo del 3,20%. Vendite su Banca Popolare di Sondrio
, che registra un ribasso del 3,19%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Cembre
(+3,74%), Pharmanutra
(+2,71%), GVS
(+2,13%) e Sesa
(+1,02%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Rai Way
, che continua la seduta con -6,56%. Seduta negativa per WIIT
, che scende del 5,55%. Sensibili perdite per D'Amico
, in calo del 4,70%. Seduta negativa per ERG
, che mostra una perdita del 3,60%.