Azionario europeo in rosso, Milano zavorrata dalle prese di profitto sulle banche

(Teleborsa) -, dove prevale l'avversione al rischio per l'incertezza sulle prossime mosse della Federal Reserve americana, dopo alcune dichiarazioni che sollevano dubbi su un taglio a dicembre, e per il timore che le valutazioni dei titoli tecnologici possano aver raggiunto in alcuni casi livelli insostenibili. Il FTSE MIB è tra i peggiori indici, appesantito dalle prese di profitto sui titoli bancari.Sul fronte macroeconomico, inla seconda stima delha confermato l'espansione congiunturale di +0,2%: la crescita è stata trainata soprattutto dalle sovra-performance di Spagna (+0,6%) e Francia (+0,5%), a fronte di una stagnazione (o contrazione) delle economie incidenti per circa il 49% sul PIL (fra cui Germania e Italia). A settembre l'dell'Eurozona è migliorato a 19,4 miliardi di euro da 1 miliardo di agosto: le esportazioni sono aumentate di +7,7% a/a e le importazioni di +5,3%.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,162. Si abbattono le vendite sull', che scambia a 4.076,3 dollari l'oncia, in forte calo del 2,28%. Pioggia di acquisti sul(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,16%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +82 punti base, con ilche si posiziona al 3,45%.calo deciso per, che segna un -0,96%, sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,36%, e soffre, che evidenzia una perdita dell'1,04%.Sessione da dimenticare per la, con ilche sta lasciando sul terreno l'1,80%; sulla stessa linea, ilcrolla dell'1,79%, scendendo fino a 46.538 punti. Pesante il(-1,54%); con analoga direzione, depresso il(-1,56%).Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,67%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,71%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,67%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,65%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,47%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,20%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,19%.Tra i(+3,74%),(+2,71%),(+2,13%) e(+1,02%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,56%. Seduta negativa per, che scende del 5,55%. Sensibili perdite per, in calo del 4,70%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,60%.