TTG Travel Experience al via: a Rimini la più grande fiera italiana sul turismo

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Si è alzato ilsu TTG Travel Experience, il marketplace italiano leader della contrattazione dell'offerta e della domanda turistica - appuntamento firmato da- che da oggi, allachiama a raccolta migliaia di operatori delUnche si svolge in contemporanea conla manifestazione del settore alberghiero, e con, salone b2b di riferimento per il mondo dell'outdoor, degli stabilimenti balneari e dei campeggi.- E' iniziata allealla Main Arena (Hall Sud), la cerimonia inaugurale alla presenza dell’On.(Sottosegretario di Stato ai Beni, Attività Culturali e Turismo),(Assessore al Turismo e Commercio Regione Emilia-Romagna),(Sindaco di Rimini),(Presidente ENIT) e(Presidente Italian Exhibition Group).- chef stellato, discepolo di Gualtiero Marchesi -- ex sciatore vincitore di una Coppa del Mondo di specialità e di tre medaglie iridate - ed- Direttore Responsabile AD - sono, invece, iche rappresenteranno, le- Eatxperience , Beactive , Rooms e Bathrooms - nate per raccontare le tendenze del settore travel & hospitality.In fieracon le loro proposte nei vari settori con 130 destinazioni internazionali e lal’offerta regionale italiana interamente rappresentata, prodotti e servizi di tutta la filiera turistica. Si aggiunge uno straordinario sforzo redazionale da parte dicon l’obiettivo di riunire tutti i protagonisti in grado di offrire una prospettiva sull’evoluzione del business turistico nel palinsestoconiincontri nelle nove arene dislocate nel quartiere fieristico e oltre- Con la sua area espositiva suddivisa in(Italia, Global Village e The World) per l’edizione 2019,vede crescere ladelle. Alla fiera di Rimini saranno presenti idelle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative.per l’abbinamento vacanza e sport, vacanza e movimento, in tutte le sue declinazioni;concepito per promuovere e valorizzare l’enogastronomia come