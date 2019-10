Wall Street positiva su speranze negoziati USA-Cina. Fed divisa su fine taglio tassi

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

informatica

energia

finanziario

Microsoft

Visa

American Express

Chevron

Johnson & Johnson

Applied Materials

Align Technology

American Airlines

Jd.Com Inc Spon Each Repr

Netflix

Activision Blizzard

Alexion Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Si muove in rialzo la borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori che resta concentrata sui. Tra gli addetti ai lavori prevale un certo ottimismo sulla, nonostante alcune grandi start-up di intelligenza artificiale cinesi siano state incluse nella lista nera dell'amministrazione Trump.Si guarda anche allache inizierà la prossima settimana, con i risultati delle banche statunitensi.Intanto dai, emerge una banca divisa su quando sospendere la campagna di taglio dei tassi di interesse.Tra gli indici statunitensi, ilavanza a 26.164,04 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per lo, che continua a a 2.919,25 punti. Buona la prestazione del(+1,13%), come l'S&P 100 (0,9%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,47%),(+1,16%) e(+1,03%).Tra i(+1,82%),(+1,69%),(+1,63%) e(+1,63%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,44%.Tra i(+3,37%),(+3,09%),(+3,07%) e(+2,69%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,70%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,55%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,51%.