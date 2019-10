LVMH non conosce crisi: vendite in aumento nel 3° trimestre

LVMH

(Teleborsa) - Il colosso del lussocontinua a far bene nonostante il rallentamento economico in atto e il difficile contesto di Hong Kong Nel 3° trimestre dell'anno la maison francese guidata daha realizzato ricavi pari a 13,32 miliardi di euro (+17%), rispetto ai 12,88 miliardi del consensus, grazie soprattutto alle vendite negli Stati Uniti e in Europa. Nei primi 9 mesi dell'anno, invece, il gruppo parigino ha registrato un fatturato di 38,4 miliardi di euro, in aumento del 16% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Tutte le etichette, da Louis Vuitton a Dior, hanno segnato segni positivi.