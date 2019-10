Senza direzione Milano e gli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee in attesa di indicazioni dalle trattative commerciali sui dazi tra USA e Cina . Si guarda poi con attenzione al fronte Turchia-Siria Leggera crescita dell', che sale a quota 1,103. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.506,3 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 52,57 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +143 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,91%.invariata, che riporta un moderato +0,09%, resta vicino alla parità(-0,03%), giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,4%.; sulla stessa linea il, con le quotazioni che si posizionano a 23.440 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,01%), come il FTSE Italia Star (-0,1%).(+1,13%),(+0,87%) e(+0,71%) in buona luce sul listino milanese.Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-1,37%),(-0,86%) e(-0,72%).di Milano, troviamo(+2,02%),(+1,24%),(+1,18%) e(+0,94%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -2,10%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,42%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,40%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,37%.di Milano,(+6,29%),(+3,38%),(+2,99%) e(+2,93%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -1,93%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,89%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,79%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,70%.