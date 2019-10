FS Italiane, Lo Piano: "Trenitalia promuove turismo sostenibile e uso Frecce"

(Teleborsa) - L'è un fiore all'occhiello dell'Italia ed ilsta sempre più, non solo per il segmento business, ma anche, consapevole che il treno è un mezzo di, comodo ed anche capillare. Lesono moltodai, ma anche dagli, che iniziano a farne un uso più frequente anche per il tempo libero e le vacanze.Ne ha parlato al, la grande Fiera del turismo che si tiene a Rimini,, dove la società ha presentato anche "Nugo", l'app innovativa per la mobilità ed il viaggio de l Gruppo Ferrovie dello Stato "Le Frecce arrivano nel cuore delle città d'arte, ma non solo questo, perché le Frecce raggiungono anche il Cilento, così come abbiamo introdotto, da settembre, un collegamento Bolzano-Roma-Sibari e per alcuni Frecciarossa abbiamo introdotto fermate aggiuntive, come per esempio Chiusi. Stiamo lavorando per, non solo nelle maggiori città d'arte italiane, ma anche in altre città importanti, perché vogliamo"."Ilviaggia con Trenitalia: nel 2018 abbiamoattraverso i 18 mila punti vendita presenti all'estero., mentre adabbiamo avuto unrispetto all'anno scorso. Ciò significa che il cliente straniero viaggia e vuole visitare l'Italia con Trenitalia"."Non solo il turismo straniero, ma anche icominciano a introdurre le Frecce all'interno dei, perché il treno è un mezzo sostenibile: promuovendo le Frecce per uso turistico sollecitiamo il cliente di spostarsi in treno anziché con la macchina".