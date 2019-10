Andamento in rosso per l'azionario europeo. Giù anche Piazza Affari

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

media

sanitario

viaggi e intrattenimento

materie prime

vendite al dettaglio

immobiliare

Juventus

Amplifon

Banco BPM

BPER

Tenaris

Fineco

CNH Industrial

Saipem

Falck Renewables

Rai Way

Mondadori

doValue

Illimity Bank

De' Longhi

MARR

Banca Generali

(Teleborsa) -A portare giù gli scambi, oltre alla tiepida accoglienza della notizia sull'accordo parziale raggiunto tra Stati Uniti e Cina, le preoccupazioni riguardanti il fronte Brexit. Rimane ancora incerta, a due settimane dalla deadline del 31 ottobre, la modalità con la quale la Gran Bretagna lascerà l'Unione Europea.A piazza Affari gli occhi sono stati puntati principalmente sul settore bancario, che ha avuto andamenti contrastati, e sul Gruppo Gedi, vera stella della giornata.Senza direzione intanto losulla borsa a stelle e strisce.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,102. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,22%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 53,23 dollari per barile, in netto calo del 2,69%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +137 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,91%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,25%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,49%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,42%.A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 22.114 punti, con uno scarto percentuale dello 0,23%, mentre, al contrario, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 24.069 punti. Sulla parità il(+0,16%); in frazionale progresso il(+0,53%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+1,99%),(+0,91%) e(+0,52%).Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-2,73%),(-1,41%) e(-0,84%).Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 3,36%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,34%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,60%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,35%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,76%.In caduta libera, che affonda del 2,08%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,34%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,20%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,49%),(+2,83%),(+2,80%) e(+2,10%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,27%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,22 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,12%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,92%.