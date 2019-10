Giù l'azionario europeo con Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in attesa di novità sulla Brexit e sul fronte delle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,102. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.489,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,02%) si attesta su 54,14 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +139 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,92%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,54%, deludente, che cede lo 0,40% mentreregistra un decremento dello 0,67%., troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 24.015 punti. In frazionale calo il(-0,22%); sulla parità il(+0,08%).In buona evidenza a Milano i comparti(+0,65%) e(+0,41%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-2,74%),(-0,92%) e(-0,88%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,31%),(+1,31%),(+1,19%) e(+1,01%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,74%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,16%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,03%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,75%.del FTSE MidCap,(+1,45%),(+1,23%),(+1,14%) e(+1,13%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,05%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,69%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,57%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,57%.Sul listino completo in luce, dopo l' offerta di Carlo De Benedetti giudicata da CIR "irricevibile"