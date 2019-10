CNH Industrial, Iveco Bus si aggiudica commessa record a Parigi

CNH Industrial N.V.

(Teleborsa) -, uno dei marchi disi è aggiudicata una commessa record per la fornitura di 409 autobus Urbanway Natural Power (NP) all'ente di trasporti parigino Ile-de-France Mobilités.Gli autobus saranno dispiegati sulla rete di trasporto pubblico che copre la periferia interna ed esterna della regione parigina e svolgeranno un ruolo importante nel piano di sviluppo cittadino verso una rete di trasporti "diesel free".ed è quindi ideale per le esigenze della rete di trasporto pubblico della Grande Parigi.Alimentato con biometano ricavato da rifiuti organici riciclati, l'Urbanway NP offre importanti vantaggi ambientali quali la riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico. Le emissioni di particolato sono ridotte quasi a zero e le emissioni di NOx di oltre un terzo. Il motore a gas naturale di Urbanway riduce il livello di rumore del 50% migliorando il comfort di viaggio per conducenti e passeggeri nonché per i residenti.