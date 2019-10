ENEA, al via "Opinion Leader" e "Novembre mese dell'efficienza"

(Teleborsa) - Istituzioni, associazioni e imprese che non appartengono alla filiera energetica saranno, promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) e realizzata dall'ENEA.L'obiettivo èattraverso il coinvolgimento della popolazione attiva, dei giovani sotto i 24 anni, dei soggetti vulnerabili in condizione di povertà energetica e della popolazione over 65."In accordo con il MiSE, abbiamo scelto questa azione per consolidare i risultati raggiunti negli anni precedenti e per sperimentare. Le informazioni veicolate sono tese a fornire strumenti utili per consentire a ciascuno di farsi parte attiva nel processo che accompagna e facilita la transizione energetica verso la sostenibilità economica, ambientale e sociale", sottolineaA novembre, sempre nell'ambito di 'Italia in Classe A', l', eliminando sprechi e riducendo i consumi senza rinunciare al comfort nei luoghi di lavoro, nelle abitazioni, nelle scuole.