Piaggio in rally grazie a giudizio Buy

Piaggio

FTSE Italia All-Share

big delle due ruote

(Teleborsa) - Si conferma brillantein Borsa, con un aumento del 3,4% a 2,8 euro, che porta a +53% la performance da inizio anno. Un risultato che non è passaot inosservaot agli analisti, che esprimono giudizi molto positivi sul titolo e sulla società di Pontedera.sul titolo con uned indicato un. Gli analisti citano in particolaredi cui dispone Piaggio, che si traduce in un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti, soprattutto "guardando all'evoluzione che sta avendo la mobilità".Gli esperti stimano un tasso composto di crescita medio annua dell'utile netto, per il periodo 2018-2022, del 30,6% e si posizionano di un 9,3% al di sopra del consenso grazie alle attese di crescita in Europa.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento. La resistenza più immediata per il titolo Piaggio è stimata a 2,867. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 3,019, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.