Prada nuovo socio di Altagamma

Prada sfila sulla passerella di Fondazione Altagamma, la Fondazione che riunisce 110 imprese dell'Alta Industria Culturale e Creativa Italiana."Siamo particolarmente lieti di associarci a Fondazione Altagamma e di dare il nostro contributo a questo importante progetto dedicato a sostenere e dare impulso ai molteplici aspetti l'eccellenza italiana, e di poter parallelamente beneficiare delle opportunità che ci vengono offerte dall'essere soci della Fondazione", ha dichiarato, Co-Amministratore Delegato di Prada S.p.A..L'attitudine creativa e imprenditoriale di Prada incarna al meglio i valori che accomunano le Imprese Altagamma e la filosofia della Fondazione. Prada, la cui storia nasce nel 1913 con l'apertura dello storico negozio in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, è infatti un osservatore acuto e non convenzionale della società, interpretando e anticipando l'evoluzione dello stile con un linguaggio che trae ispirazione da diversi ambiti culturali come l'arte, il cinema e la fotografia. Ambasciatore del Made in Italy nel mondo, Prada è stata tra le prime aziende a occuparsi delle più sensibili tematiche sociali ed ambientali.In qualità di Socio, Prada S.p.A. parteciperà alle iniziative promosse dalla Fondazione avvalendosi dei servizi che Altagamma riserva alle proprie imprese e fornendo il suo prezioso contributo ai numerosi progetti trasversali, finalizzati alla crescita del business delle imprese associate e nel contempo al rafforzamento di quell'ecosistema - vitale per l'economia italiana - costituito dalle imprese culturali e creative italiane.