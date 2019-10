Anima colloca con successo bond. Ridefinita struttura debito

ANIMA Holding

(Teleborsa) - E' stato un successo il prestito obbligazionario lanciato daS.p.A.. La Società ha annunciato che il collocamento del bond non convertibile senior unsecured per un ammontare di Euro 300 milioni, con scadenza a 7 anni, riservato a investitori qualificati in Italia e all'estero, escludendo gli Stati Uniti d'America ed altri paesi selezionati, ha ricevutoLe obbligazioni verranno emesse al prezzo di 99,459% e avranno tasso di interesse fisso annuo pari a 1,75%. Il regolamento dell’emissione è previsto in data 23 ottobre 2019.Verrà richiesta l’ammissione a quotazione delle obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione, come definito ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (multilateral trading facility, o MTF), denominato “Global Exchange Market”, gestito da Euronext Dublin.È previsto che alle obbligazioni venga assegnato un rating pari a BBB, da parte di Fitch Ratings Ltd.A seguito del collocamento del Prestito Obbligazionario, ANIMA Holding S.p.A. comunica di aver sottoscritto un(Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banco BPM S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Credito Valtellinese S.p.A. e Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a.).(al tasso Euribor 6 mesi +150bps) ed è, unitamente ai proventi del Prestito Obbligazionario,(pari ad Euro 481 milioni avente scadenza novembre 2022 ed Euro 115 milioni avente scadenza marzo 2024).