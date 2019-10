Wall Street in stand-by

Dow Jones

(Teleborsa) -che, nonostante la notizia arrivata dal vecchio continente in cui si asserisce trovato l'accordo tra Unione Europea e Regno Unito sul caso Brexit, non riesce a trovare la strada del rialzo.Ilsi attesta sui valori della vigilia a 27.043,24 punti, mentre, al contrario, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 3.001,64 punti. In frazionale progresso il(+0,5%), come l'S&P 100 (0,4%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,61%),(+0,60%) e(+0,59%).Tra i(+1,05%),(+0,90%),(+0,89%) e(+0,88%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,07%.(+5,19%),(+2,78%),(+2,25%) e(+1,87%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,97%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,59%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,54%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,50%.