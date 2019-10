Giappone, inflazione ancora lontana da target Bank of Japan

(Teleborsa) - Si conferma debole l'inflazione in Giappone.. Le stime di consensus erano per un +0,2%.Il dato sunon registra variazioni come ad agosto.Il, che esclude la componente alimentare, registra un +0,3% a livello tendenziale, come da attese e contro il +0,5% precedente. Il dato che esclude alimentare ed energia cresce dello 0,5% su anno.