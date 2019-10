Gruppo FS, Battisti: sei miliardi di euro di investimenti per la digitalizzazione

(Teleborsa) - "sono fattori fondamentali per promuovere lodel Paese e, puntualità ed efficienza alle persone. Iloffre infatti una enorme". Lo ha dichiarato l`Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italianea Milano parlando di digitale."Unache i manager devono essere in grado di- ha aggiunto - facendosi ambasciatori di un nuovo modello di crescita e di sviluppo. Unacon il Piano industriale 2019-2023 da 58 miliardi di euro di investimenti.. In questa direzione il Gruppo FS Italiane ha creato, Società hi-tech che ha l'obiettivo di potenziare e supportare l'innovazione e posizionare il Gruppo FS come Polo di innovazione digitale e punto di riferimento per la technology community del mondo della mobilità e delle infrastrutture sensibili. Ciò permette di imprimere un decisivo cambiamento ai processi e all'organizzazione aziendale e di rispondere alleesigenze e ai bisogni delle persone fornendo un servizio personalizzato".Il Gruppo FS Italiane, ha sottolineato Battisti, "trasporta, ogni anno,ha realizzato e gestisce con successo larete dell'italiana, che nel 2019 hai ed è diventata un. Il Gruppo, infine, è ildi investimenti medi all'anno, a partire dal 2019, che continueranno a crescere nei prossimi anni fino ad arrivare a 13 miliardi di euro all`anno nel 2023".