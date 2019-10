Mercati prudenti guardano a voto Parlamento UK su Brexit

TIM

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

media

assicurativo

alimentare

beni per la casa

automotive

BPER

Nexi

Azimut

UBI Banca

Leonardo

Pirelli

Campari

Tinexta

Rai Way

Credito Valtellinese

Cattolica Assicurazioni

OVS

Interpump

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari. L'attenzione degli investitori resta concentrata sulla Brexit e sul voto nel weekend del Parlamento inglese sul nuovo accordo tra UE e GB raggiunto la vigilia. Intanto si rafforzano i timori di unsempre più marcato con il PIL cinese cresciuto al tasso minimo da quasi 30 anni A Piazza Affari focus su: oggi si riunisce il comitato nomine, con Salvatore Rossi favorito per la presidenza Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,113. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.488,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%.Invariato lo, che si posiziona a +129 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,90%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,34%. Poco mossa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Al palo anche il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 22.357 punti.In buona evidenza a Milano i comparti(+0,72%) e(+0,50%).Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,33%),(-0,86%) e(-0,50%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,51%) grazie all'upgrade di Hsbc.Bene inoltre(+0,95%),(+0,78%) e(+0,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,64%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,95%.scende dell'1,39%.del FTSE MidCap,(+1,92%),(+1,83%),(+1,72%) e(+1,48%). Giù, invece,-1,98% e-1,47%.